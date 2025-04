Perché è stata eliminata Chiamamifaro Amici 24 ombre sulla decisione dei giudici

Amici 24, polemiche dopo l’eliminazione di Chiamamifaro: non appena Maria De Filippi le ha comunicato che avrebbe dovuto lasciare la scuola, il pubblico si è scatenato. Il motivo? Secondo molti (e una teoria condivisa da gran parte dei fan di Amici), l’eliminazione sarebbe stata telefonata. In che senso? Chiamamifaro non sarebbe potuta non uscire. Lei, da parte sua, subito dopo l’eliminazione ha voluto ringraziare tutti, seppure in lacrime.>>“Ha abbandonato il gruppo”. Ne vedremo delle belle, choc: il nome della famosaNello specifico ha detto: “Sono un po’ malinconica ma contenta se ripenso a tutto. So di essere un po’ più sicura della persona che sono e di cosa voglio essere. Il programma mi ha insegnato che sono abbastanza anche come persona”.Amici 24, Chiamifaro out: la versione dei fan E ancora: “Questo Serale mi ha dato tantissimo. Leggi su Caffeinamagazine.it 24, polemiche dopo l’eliminazione di: non appena Maria De Filippi le ha comunicato che avrebbe dovuto lasciare la scuola, il pubblico si è scatenato. Il motivo? Secondo molti (e una teoria condivisa da gran parte dei fan di), l’eliminazione sarebbetelefonata. In che senso?non sarebbe potuta non uscire. Lei, da parte sua, subito dopo l’eliminazione ha voluto ringraziare tutti, seppure in lacrime.>>“Ha abbandonato il gruppo”. Ne vedremo delle belle, choc: il nome della famosaNello specifico ha detto: “Sono un po’ malinconica ma contenta se ripenso a tutto. So di essere un po’ più sicura della persona che sono e di cosa voglio essere. Il programma mi ha insegnato che sono abbastanza anche come persona”.24, Chiamifaro out: la versione dei fan E ancora: “Questo Serale mi ha dato tantissimo.

