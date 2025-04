Benvenuti all’analisi di, in diretta dal MassMutual Center di Springfield, Massachusetts. Una serata ricca di azione con ben tre incontri del torneo Owen Hart Foundation, oltre alla prima apparizione televisiva della FTR dopo il clamoroso turn heel ai danni di Adam Copeland a Dynasty.Lo show inizia con Tony Schiavone che fornisce un aggiornamento su PAC, annunciando che Jon Moxley lo sostituirà nel match per i titoli Trios contro gli Opps a Dynamite, a causa di un infortunio.La musica della FTR risuona nell’arena mentre Cash Wheeler e Dax Harwood fanno il loro ingresso tra i fischi del pubblico. Cash prende il microfono e spiega che quanto accaduto a Dynasty non è stata una decisione facile né premeditata. Racconta che Copeland è stato suo amico e mentore per 15 anni, ancora prima di conoscere Dax, ma che più ascoltava le parole di Harwood più queste avevano senso.

Zonawrestling.net - Collision 13.04.2025 Why FTR why? Well, why not?

