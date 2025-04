Lorenzo Spolverato Gay Risponde sui social Non ho nulla da nascondere

Lorenzo Spolverato si ritrova ancora una volta a dover chiarire la sua posizione su un argomento che lo ha seguito fin dai primi giorni del reality. Durante il programma, il modello era finito al centro di un episodio controverso con un personaggio definito “guru della moda”, che aveva sostenuto di essersi scambiato un bacio appassionato con lui. Lorenzo ha sempre negato quell’affermazione, dichiarando pubblicamente la propria eterosessualità.Lorenzo Spolverato torna a difendersi: “Basta con le allusioni, non ho nulla da nascondere”Nonostante le sue ripetute smentite, il chiacchiericcio sui social, soprattutto su TikTok, non accenna a fermarsi. Allusioni, montaggi video e supposizioni continuano a circolare, costringendo Lorenzo a intervenire nuovamente in prima persona. Leggi su Mistermovie.it Anche fuori dalla Casa del Grande Fratello,si ritrova ancora una volta a dover chiarire la sua posizione su un argomento che lo ha seguito fin dai primi giorni del reality. Durante il programma, il modello era finito al centro di un episodio controverso con un personaggio definito “guru della moda”, che aveva sostenuto di essersi scambiato un bacio appassionato con lui.ha sempre negato quell’affermazione, dichiarando pubblicamente la propria eterosessualità.torna a difendersi: “Basta con le allusioni, non hoda”Nonostante le sue ripetute smentite, il chiacchiericcio sui, soprattutto su TikTok, non accenna a fermarsi. Allusioni, montaggi video e supposizioni continuano a circolare, costringendoa intervenire nuovamente in prima persona.

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello - Amanda Lecciso si scontra con Lorenzo Spolverato : "Pensi solo al gioco" (VIDEO)

Dal Grande Fratello a Le Iene - Lorenzo Spolverato nuovo inviato?

Mister Movie | Grande Fratello - Lorenzo Spolverato Eliminato e Duello Finale al Femminile!

Ne parlano su altre fonti Al Grande Fratello è caccia al gay per Lorenzo Spolverato: l’ombra dell’omofobia. Grande Fratello: Tommaso Zorzi risponde ai rumor su un presunto flirt con Lorenzo Spolverato. GF, Lorenzo Spolverato incontra il Guru della moda: "Non ci siamo mai baciati. Perché questo teatrino?". GF, Lorenzo: "Non sono mai stato con un uomo". Signorini: "Non sai cosa ti perdi". Grande Fratello, l'errore di Lorenzo Spolverato manda in tilt il web: “Il mio ex…”. La risposta di Lorenzo Spolverato alle affermazioni della mamma di Shaila Gatta.

Riporta it.blastingnews.com: Grande Fratello, Lorenzo risponde male a Helena: Javier sente ma non interviene - Il 22 marzo c'è stato un piccolo scontro in cucina tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. Per qualche secondo, infatti, le telecamere del Grande Fratello hanno ripreso la discussione che stava ...

Secondo ilsussidiario.net: “Lorenzo Spolverato, da chi era protetto al Grande Fratello”/ Helena Prestes risponde alle insinuazioni - Helena Prestes risponde alle voci sulle insinuazioni su Lorenzo Spolverato svelando da chi sarebbe stato protetto al Grande fratello.

informazione.it comunica: Signorini risponde alle polemiche sul Grande Fratello e difende Lorenzo Spolverato: scopri le sue rivelazioni sorprendenti - (il Giornale) Dentro la casa del Fratello, dove i riflettori trasformano ogni gesto in spettacolo, Lorenzo Spolverato continua a scrivere il suo personale manuale della provocazione. L’ultima ...