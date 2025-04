La crisi della Tekne un gruppo americano potrebbe acquisire il 70 della proprietà

della Teknè di Ortona, azienda al centro di una crisi ancora in corso. Lo scorso 10 aprilesi è tenuto un incontro per fare il punto sull’attuale situazione dell’azienda dopo che nel corso delle ultime settimane è proseguita con celerità la due diligence con. Chietitoday.it - La crisi della Tekne: un gruppo americano potrebbe acquisire il 70% della proprietà Leggi su Chietitoday.it Ci sarebbero buone nuove per il futuroTeknè di Ortona, azienda al centro di unaancora in corso. Lo scorso 10 aprilesi è tenuto un incontro per fare il punto sull’attuale situazione dell’azienda dopo che nel corso delle ultime settimane è proseguita con celerità la due diligence con.

Potrebbe interessarti anche:

Philippe Donnet sulla crisi economica : fiducia per il Gruppo Generali

Sanità locale in crisi : il gruppo Radici di Bracigliano propone una guardia medica in loco

Crisi Lafert - i sindacati : "Fusignano 'sacrificata' per ripianare le perdite generali del gruppo"

Ne parlano su altre fonti Il salvataggio della Teknè. Vertenza Tekne di Ortona, confermata l’erogazione a dicembre della mensilità di novembre e della tredicesima. Offerta americana per la Tekne. Spuntano due potenziali acquirenti della Tekne Ortona.

Segnala rainews.it: Il salvataggio della Teknè - Verso una soluzione la crisi dell'azienda di Ortona che opera nel settore della difesa. Ci sarebbe un gruppo americano interessato ad acquisire il 70% della proprietà ...

Come scrive rainews.it: Offerta americana per la Tekne - In dirittura di arrivo la trattativa: Il nuovo azionista pronto a sottoscrivere il 70% delle quote dell'azienda specializzata nel campo della difesa. Già predisposto un piano pluriennale di rilancio ...