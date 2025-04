Benedetto sfida Nardò obiettivo playoff al Palasport San Giuseppe da Copertino

Si salvi chi può, chi ai playout e chi direttamente. La Sella ha tutte le carte in regola per fare all-in sulla seconda, ma per mettere definitivamente il tutto nero su bianco i biancorossi, oggi contro Nardò al Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce (palla a due alle 17, arbitri Enrico Bartoli, Bartolini e Roiaz), devono portare a casa i due punti. Più che un compito, diventa quasi un obbligo per la Benedetto, visti i recenti risultati delle inseguitrici Livorno e Cremona, che sono tornate a mettere pressione sulla band di Di Paolantonio, anche se un minimo vantaggio resta (+2 a tre giornate dal termine). Ma trascinare questa sfibrante corsa fino all'ultimo potrebbe diventare pericoloso, soprattutto guardando il calendario, che mette in fila di fronte Cividale (sabato prossimo) e Forlì all'ultima di stagione regolare alla Baltur Arena.

