Gqitalia.it - Tutto quello che ho imparato durante la Milano Design Week

Leggi su Gqitalia.it

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta.Nei primi giorni di aprile, la popolazione milanese si divide tra chi vive con ansia l’arrivo dellae chi aspetta con ansia l’arrivo della. Un po’ come un meccanismo di autodifesa, ho scelto da tempo di assumere il ruolo di semplice osservatore, una presenza costante nei luoghi e nei momenti di maggiore interesse, ma che ha come unico obiettivodi appuntare qualche frase sparsa sulle Note dell’iPhone per potervi rendere partecipi di ciò che ho visto. Ad esempio,lai flûte di bollicine iniziano a girare con parecchie ore di anticipo rispetto alla routine della settimana della moda, rendendo per molti dei partecipanti decisamente complicato muoversi all’interno delle location progressivamente sempre più buie.