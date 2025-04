Tvzap.it - Matilde Brandi choc: è successo tutto in diretta

News TV. La finalissima di “Ne vedremo delle belle” non ha deluso le aspettative, regalando momenti di pura sorpresa e qualche scivolone, in tutti i sensi. Protagonista di un episodio che ha fatto discutere è stata , che durante una coreografia ha avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo con un ballerino, finendo letteralmente addosso a lui. Un momento che ha lasciato il pubblico senza fiato e ha scatenato un coro di risate.Leggi anche: “Amici”, stasera la quarta puntata: un’eliminazione, spoilerScivolone sul palco:trasforma un errore in showNel bel mezzo della prova musical,si è lasciata trasportare dalla musica di “What A Feeling”, ma un piccolo errore di calcolo l’ha portata a gridare un sonoro “Levati, ca.”, lasciando tutti a bocca aperta. Un fuori programma che ha aggiunto pepe alla serata e ha fatto sorridere anche i più scettici.