Montecarlo oggi la finale Musetti Alcaraz con l’incognita pioggia cosa può succedere

finale da sogno è realtà: oggi a Montecarlo Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz per vincere il primo titolo Masters 1000 della sua carriera ed entrare per la prima volta nella Top 10 del tennis mondiale. Uno scenario difficile da realizzare, perché di fronte c’è il giocatore ad oggi più forte di tutti sulla terra rossa. Ma in questa settimana nel Principato Musetti ha già dimostrato di saper ribaltare pronostici e superare difficoltà, come mai gli era capitato prima.Musetti-Alcaraz, l’orario della finale di Montecarlo e l’incognita pioggiaLa finale del Masters 1000 di Montecarlo 2025 è stata fissata alle ore 12 sul campo Ranieri III. Il motivo di una scelta così “mattiniera” è l’incognita meteo: è prevista pioggia sulla Costa Azzurra per tutto il pomeriggio di domenica e anche per lunedì. Ilfattoquotidiano.it - Montecarlo, oggi la finale Musetti-Alcaraz con l’incognita pioggia: cosa può succedere Leggi su Ilfattoquotidiano.it Lada sogno è realtà:Lorenzosfida Carlosper vincere il primo titolo Masters 1000 della sua carriera ed entrare per la prima volta nella Top 10 del tennis mondiale. Uno scenario difficile da realizzare, perché di fronte c’è il giocatore adpiù forte di tutti sulla terra rossa. Ma in questa settimana nel Principatoha già dimostrato di saper ribaltare pronostici e superare difficoltà, come mai gli era capitato prima., l’orario delladipiaLadel Masters 1000 di2025 è stata fissata alle ore 12 sul campo Ranieri III. Il motivo di una scelta così “mattiniera” èmeteo: è prevista pia sulla Costa Azzurra per tutto il pomeriggio di domenica e anche per lunedì.

