Dal Venezuela a Livorno Don Enyell il sacerdote che predica il Verbo su Instagram e TikTok

Leggi su Corrieretoscano.it

– La parola del Signore può passare anche attraverso le nuove tecnologie. Lo sa bene Donche perre ilusa anche i mezzi più usato dalle giovani generazioni, Tik Tok e. Arriva dal, ma il suo cuore batte forte per. Si chiama Doned è un giovaneche, sui social, incoraggia a vivere con umiltà e semplicità la chiamata del Signore Gesù. Un sorriso sempre acceso, un accento inconfondibile e un’energia contagiosa lo hanno reso un punto di riferimento per molti, grazie soprattutto alle sue dirette sui social media.Classe 1987, originario di Caracas, Donè arrivato in Toscana nove anni fa con il desiderio di consacrare la sua vita a Dio. La sua missione, come lui stesso la definisce, è quella di portare la gioia del Vangelo e della fede.