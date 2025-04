Dailyshowmagazine.com - Concerto di Pasqua 2025 a Imperia: l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova inaugura la collaborazione con il Teatro Cavour

Sabato 19 aprile, in occasione delle festivitàli,accoglie un evento musicale d’eccellenza: ildi, che segna l’inizio della prestigiosatra ildie l’Operadi.Sul palco salirà, diretta dal celebre Sergej Krylov, che sarà anche protagonista in qualità di violinista solista. Il programma della serata include capolavori del repertorio classico:Ouverture da “Le nozze di Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozartper violino e orchestra in mi minore op. 64 di Felix MendelssohnSinfonia n. 4 in la maggiore “Italiana” di Felix MendelssohnL’evento rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica, arricchendo ulteriormente la stagionedel, diretta da Sergio Maifredi, che continua a registrare sold out e repliche straordinarie.