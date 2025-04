Rompipallone.it - Inter, che ribaltone: la mossa di mercato che nessuno si aspettava

Dalla possibile cessione o l’addio a scadenza, alle trattative di rinnovo: la scelta di Marotta che sorprende tutti.L’è tornata alla vittoria in campionato ed è ora a +6 sul Napoli secondo, atteso domani dalla sfida contro l’Empoli. I nerazzurri hanno battuto con il punteggio di 3-1 contro il Cagliari. Dimenticato il pari contro il Parma, dopo lo scintillante successo contro il Bayern Monaco l’si è riscattata anche in campionato. Una vittoria firmata da Marko Arnautovic, autore di gol ed assist per le prime due reti dei nerazzurri. La rete di Piccoli ha nuovamente balzato alla mente le paure del Tardini, con la clamorosa rimonta subita. Ci ha pensato poi Bisseck a chiudere i conti con il 3-1 finale che ha messo il punto esclamativo sulla gara., Arnautovic si regala una notte da starMarko Arnautovic, attaccante dell’classe 1989, è stato senza dubbio il man of the match.