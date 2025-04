Cesc Fábregas parla di voci e del suo futuro Mi concentro su come

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-11 17:48:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:Molto standoNel presente . ma anche per il. Il suoil 1907 è una delle squadre Cosa gioca meglio in Italia, E l’ex giocatore dell’Arsenal o del Barcellona ha attirato l’attenzione di molte persone in tutta Europa. Questa settimana, ad esempio, in Germania lo hanno collocatoiltecnico di RB Lipsia . ma Ha approfittato della sua conferenza stampa oggi per lasciare qualsiasi voce fuori orbita.“Il mioino al di fuori di? Preferisco nonrne. Sai già che misolo sue in salvezza. Preferisco dire altro, ma misu questo. È il mio vero obiettivo, il resto non ha importanza “, ha detto l’ex internazionale spagnolo Prima della stampa nel precedente duello con il Torino.