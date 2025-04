Ilfattoquotidiano.it - Orsini sul Nove: “Io filoputiniano? Sono sempre stato filoucraino. Le politiche promosse dai giornalisti filoamericani hanno fatto sì che l’Ucraina perdesse tutto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Io invocavo la diplomazia. La societàca filo americana, che è appunto la parte più corrotta del giornalismo italiano, mi ha violentemente aggredito, mi ha violentemente diffamato dicendomi che ero un filo putiniano. Invece ero un filo ucraino. I fatti midato ragione, perché se fossero prevalse le miedi italiano moderato,adesso non sarebbe un Paese smembrato”. Così Alessandro, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi.Il professore di Sociologia del Terrorismo alla Luiss di Roma ha puntato il dito contro la “societàca filo americana in Italia” che avrebbe promosso lecheportato alla disfatta del: “ha perso. Ha combattuto una guerra terribile per entrare nella Nato e non entrerà nella Nato.