Circa 2mila biglietti aerei annullati la compagnia Pegasus non è autorizzata a volare tra Italia e Turchia

annullati o modificati: Pegasus ha violato gli accordi superando il numero di voli consentiti tra Italia e Turchia. Leggi su Fanpage.it 1800 passeggeri hanno visto i loro volio modificati:ha violato gli accordi superando il numero di voli consentiti tra

Nota di fanpage.it: Circa 2mila biglietti aerei annullati: la compagnia Pegasus non è autorizzata a volare tra Italia e Turchia - 1800 passeggeri hanno visto i loro voli annullati o modificati: Pegasus ha violato gli accordi superando il numero di voli consentiti tra Italia e Turchia ...

