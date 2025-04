Serieanews.com - Milan, rinnovo Theo Hernandez: il vero indizio non è il post sui social

Il gestoè piaciuto, certo. Ma per capire davil futuro diserve guardare altrove. Sempre lì: dentro il campo: ilnon è ilsui(LaPresse) – serieanews.comCi sono giocatori che sembrano vivere dentro una soap opera continua. Un giorno idolo, quello dopo bersaglio. Amato, discusso, messo in discussione, poi di nuovo coccolato. E nel caso di, va detto, non è mai servito molto per far cambiare l’umore della piazza.A volte basta un’accelerata. O una sciocchezza. Perché con certi calciatori funziona così: quando sbagliano, apriti cielo. Quando fanno bene, sembra tutto pronto per fare di nuovo la pace.Ecco perché a Udine, nel silenzio rumoroso di uno stadio mai banale, è successo qualcosa che merita di essere raccontato.