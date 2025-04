Le pillole di Polly recensione di La grazia dell’inverno di Louise Penny

Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “La grazia dell’inverno” di Louise Penny Leggi su Romadailynews.it Quello del poliziotto è un mestiere davvero difficile.Chi lo esercita, è costretto ad avere continuamente a che fare con gente che considera imbrogliare una delle tante scelte di vita possibili, rubare un mestiere come un altro ed uccidere la maniera più veloce ed efficace per regolare dei conti in sospeso.Essere quotidianamente testimoni di tutto questo male logora. Così, spesso chi ha il compito di ristabilire la giustizia è stressato e diffidente nei confronti dell’umanità intera.Sì, perché quando si è abituati al peggio talvolta si dimentica di cercare la bellezza che si nasconde sempre in tutto ciò che ci circonda, e aspetta solo di essere trovata.Tutto questo, tuttavia, non vale per l’ispettore capo della Sûreté du Québec Armand Gamache. Lui, la capacità di vedere il lato positivo delle cose non l’ha mai persa, anzi; riesce a trovare delle qualità perfino nelle persone disprezzate da tutti, e in questo modo sprona ad essere migliore anche chi ha rinunciato a fare emergere la parte più preziosa e nascosta di sé.

