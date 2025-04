Amici 24 chi è stato eliminato nella puntata del serale del 12 aprile

Amici 24 durante il quarto serale. Una puntata del serale di Amici 24 che è stata un crescendo di colpi di scena. La sfida tra allievi e prof. arriva al suo giro di boa e si fa più accesa. Come è avvenuto la scorsa settimana, anche per il serale del 12 aprile, un solo allievo è andato incontro all'eliminazione e la scelta è finita su Chiamamifaro e Senza Cri. Come da consuetudine, la notizia è arriva a fine serata e quando gli allievi sono tornati in casetta. Chi è il quarto eliminato di Amici? Il ballottaggio tra Senza Cri e Chiamamifaro

