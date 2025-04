Pantaloni a vita bassa il ritorno inaspettato della divisa da ufficio nello streetwear

Pantaloni eleganti servano solo per le riunioni con il capo o per i colloqui di lavoro. Oggi quel capo classico dell’armadio da ufficio si sta riprendendo la scena con un nuovo twist. E no, non si tratta del solito pantalone a vita alta che ormai conosciamo fin troppo bene: ora è la vita bassa a dettare legge tra le tendenze del momento. Un trend che, per molti, sa ancora di trauma da primi impieghi e badge aziendali, ma che Gen Z sta riscrivendo in chiave decisamente più fresca.Sì, sono tornati i Pantaloni a vita bassa (e a dirlo sono le celebrities)Negli ultimi mesi, le celebrity più influenti tra i ventenni hanno rispolverato i Pantaloni sartoriali con tagli morbidi e vita bassa. Niente più silhouette rigide e troppo impostate, ma linee rilassate che cadono dritte, quasi oversize, spesso abbinate a t-shirt minimali, felpe essenziali e sneakers. Metropolitanmagazine.it - Pantaloni a vita bassa: il ritorno (inaspettato) della divisa da ufficio nello streetwear Leggi su Metropolitanmagazine.it Dimentica l’idea che ieleganti servano solo per le riunioni con il capo o per i colloqui di lavoro. Oggi quel capo classico dell’armadio dasi sta riprendendo la scena con un nuovo twist. E no, non si tratta del solito pantalone aalta che ormai conosciamo fin troppo bene: ora è laa dettare legge tra le tendenze del momento. Un trend che, per molti, sa ancora di trauma da primi impieghi e badge aziendali, ma che Gen Z sta riscrivendo in chiave decisamente più fresca.Sì, sono tornati i(e a dirlo sono le celebrities)Negli ultimi mesi, le celebrity più influenti tra i ventenni hanno rispolverato isartoriali con tagli morbidi e. Niente più silhouette rigide e troppo impostate, ma linee rilassate che cadono dritte, quasi oversize, spesso abbinate a t-shirt minimali, felpe essenziali e sneakers.

