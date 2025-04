Ilfattoquotidiano.it - “Faccio delle iniezioni che mi fanno sentire una donna incinta, ho la nausea e metto la borsa calda sulla pancia”: Costantino Vitagliano parla della sua malattia

Lanciato da “Uomini e donne” è stato uno dei sex symboltelevisione italiana, richiestissimo ovunque per far serate in discoteca e corteggiatissimo a qualsiasi ora dell’ora enotte. Oggideve fare i conti con unaautoimmune, scoperta lo scorso anno dopo alcuni controlli, e lo ha raccontato a “Verissimo”, durante una chiacchierata con Silvia Toffanin.L’ex tronista ha dichiarato: “Quando ti capitano queste cose cambia tutto, vedi le situazioni in un altro modo, tante volte mi sono chiesto ‘Perché a me?’, ma bisogna andare avanti.da cavia a quelle che sono le nuove sperimentazioni,di cellule staminali, hanno fermato ciò che si sta creando dentro di me. Questa infiammazione mi allargava l’aorta, con il tempo siamo arrivati a capire cosa fosse, stiamo cercando di tenerla a bada”.