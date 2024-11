Liberoquotidiano.it - "Indagare per capire su quello a Gaza è un genocidio": Papa Francesco a gamba tesa

"A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo aha le caratteristiche di un. Bisognerebbecon attenzione per determinare se s'inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali". Cosìnel suo nuovo libro per il Giubileo, "La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore", di cui il quotidiano La Stampa anticipa oggi, domenica 17 novembre, alcuni estratti. Una presa di posizione dura, destinata a far discutere e ad alzare ulteriormente il fuoco delle polemiche contro Israele, quella del Pontefice. Una presa di posizione che, per certo, verrà rilanciata dall'universo pro-Pal in un momento in cui il conflitto si sta facendo sempre più aspro.nel suo nuovo libro riflette sulla famiglia e l'educazione, sulla situazione sociale, politica ed economica del pianeta, su geopolitica e migrazioni, sulla crisi climatica, le nuove tecnologie e la pace.