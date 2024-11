Lanazione.it - Il piano sicurezza dà i primi frutti. Ladri nei guai dopo la raffica di furti

Richiesti a Prefetto, Questure e rappresentanti delle forze dell’ordine da sindaci e categorie economiche, i controlli a tappeto implementati in Valdarno, cominciano a dare i. A inizio novembre, nella riunione del Tavolo del Comitato provinciale per lae l’ordine pubblico, tenuta in Palazzo d’Arnolfo a San Giovanni, era stato corale l’appello ai tutori della legge per un giro di vite contro la microcriminalità per mitigare la percezione di indella popolazione di fronte al moltiplicarsi di episodi, dalle spaccate ai borseggi, che avevano creato allarme sociale. Una preoccupazione raccolta da chi di dovere e dal pomeriggio di venerdì e fino alle prime ore del sabato si è intensificata la presenza delle pattuglie dei Carabinieri della Compagnia sangiovannese nei principali centri della vallata e in particolare nell’abitato montevarchino e a Terranuova Bracciolini, acclamata capitale della movida del comprensorio.