Lortica.it - Gli ormoni del mattino. Il ritmo della vita e il cibo della colazione

Svegliarsi, spesso già stanchi e partire con ansia, senza fare neppure. Può essere cronaca giornaliera di molte persone. Ma dentro di noi cosa sta succedendo, dopo la notte?Cosa contiene il nostro sangue al?Il nostro organismo è già programmato per affrontare la giornata, grazie ai nostri bioritmi metabolici ed ormonali.La Natura ha già provveduto a preparare il nostro corpo a vivere appieno la giornata.Abbiamo nel nostro sangue alcuniche governano le nostre azionili.Facciamo la loro conoscenza.GLIdelTre organi sono attivi in particolare, al, al nostro risveglio:1 – pancreas2 – surrene3 – tiroideAlabbiamo un profilo ormonale cadenzato sulcircadianosecrezione deglicon azioni favorenti il risveglio energetico per affrontare la giornata.