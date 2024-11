Agi.it - Giovanni Allevi suona per i bimbi malati a Napoli

AGI - Una sorpresa per i piccoli pazienti del reparto di oncologia ed ematologia dell'ospedale pediatrico Pausillipon.ha deciso di fare loro visita, questa mattina. Accompagnato da Antonio Larizza, presidente di Artis Suavitas Aps e ricevuto da Rodolfo Conenna, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon, e Maria Vittoria Montemurro, direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon, il compositore, dopo aver salutato alcuni piccoli pazienti ricoverati, si è esibito per la speciale plateando al pianoforte i suoi brani "Aria" e "Tomorrow", quest'ultimo scritto dadurante il suo ricovero in ospedale. La visita dell'artista inaugura la quarta edizione di 'Natale al Santobono, un libro per un sorriso'promossa da Artis Suavitas Aps in collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon.