Dune | Prophecy la serie racconterà la guerra contro le Macchine Pensanti detta Jihad Butleriana

È vero che la paura uccide la mente, ma anche un’esplosione di laser da un robot gigante può essere piuttosto letale. La prossimaprequel della HBO,esplorerà la storia dell’universo fantascientifico dell’autore Frank Herbert, includendo qualcosa che non è mai stato visto sullo schermo in nessuno dei molteplici adattamenti cinematografici di, ovvero lale “” che ha avuto luogo decine di migliaia di anni prima della nascita di Paul Atreides.Nei libri di Herbert (così come in quelli di suo figlio Brian Herbert, il cui Sisterhood ofcon il coautore Kevin J. Anderson è una delle principali fonti di ispirazione per), questo conflitto è più comunemente indicato come la. È un termine che può distinguere i lettori didai fan che si limitano a godersi i film, poiché in questi ultimi non viene utilizzato.