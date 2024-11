De Vrij avventura Inter al capolinea | ecco la sua prossima squadra

Leggi su Ilnerazzurro.it

Stefan De, nell’ultimo mese, è stato uno degli uomini più impiegati da Simone Inzaghi a causa dell’infortunio di Francesco Acerbi. Il classe ’92, infatti, da ormai 2 anni, è scivolato nelle gerarchie nerazzurre dopo quattro stagioni da titolarissimo.Per lui, visto il contratto in scadenza nel 2025, risulta improbabile un rinnovo visto l’ingaggio attuale (3,8 milioni di euro a stagione) e il ruolo non più di primo piano all’no del club. Deera arrivato all’nell’estate del 2018, a parametro zero, dalla Lazio. Fu il primo dei tanti colpi su giocatori in scadenza messi a segno negli ultimi anni dalla dirigenza nerazzurra.Devicino all’addio: le possibili destinazioniCome riportato dal Corriere dello Sport, “la sensazione diffusa è la partenza di De, in estate, a parametro zero.