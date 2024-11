Inter-news.it - Barella, contusione alle spalle? L’allenamento con l’Italia – SM

Nicolòha avuto più di qualche problema fisico in questa stagione. Il centrocampista ne ha avuto un altro connella partita contro il Belgio, oggi sono arrivate però rassicurazioni secondo Sport Mediaset.NAZIONALE –oggi si ènata ad Appiano Gentile al BPER Training Center. La squadra di Luciano Sptti giocheràore 20.45 contro la Francia e con un solo pareggio concluderà il suo gruppo della Lega A di UEFA Nations League al primo posto. L’Inter sta monitorando la situazione per i suoi giocatori convocati, ma soprattutto per le condizioni di Nicolò. Il centrocampista ha subito unaai flessori della coscia destra contro il Belgio.sta bene! Le condizioni fisicheRASSICURAZIONI –ha giocato la sua prima partita di questa stagione con la nazionale in Italia-Belgio.