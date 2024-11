Bergamonews.it - A Varese nasce “Materia”: il nuovo laboratorio di giornalismo

. Dalla collaborazione traNews e l’associazione Anche Io”, spazio ricavato dai locali che hanno ospitato per decenni la scuola primaria del piccolo borgo di Sant’Alessandro, che ospiterà undi.Uno spazio dove, intorno alla redazione diNews, potranno ritrovarsi associazioni, studenti, cittadini e imprese che vogliono guardare al domani, riflettere sul senso delle cose e valorizzare i legami che intrecciano le nostre vite. Inoltre, accoglierà freelance, videomakers, podcaster, giornalisti e piccoli team di lavoro per sviluppare progettualità rispetto all’ecosistema dell’informazione.Tra gli obiettivi c’è quello di offrire uno spazio attivo di formazione, di condivisione delle proprie esperienze, in cui acquisire competenze per sviluppare nuovi progetti e rendere sostenibili le imprese editoriali.