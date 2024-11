Iltempo.it - Zelensky smonta i teoremi: con Trump la guerra finirà prima. E ringrazia Meloni e il G7

Leggi su Iltempo.it

L'elezione a presidente degli Stati Uniti di Donaldera stata letta da molti commentatori progressisti come una vittoria di Vladimir Putin. Lettura rispedita al mittente dallo stesso leader ucraino, Volodymyr. "La, ma non c'è una data precisa. Naturalmente, con la politica del team che ora guiderà la Casa Bianca, lapiù velocemente. Questo è il loro approccio, la loro promessa alla loro società, ed è anche molto importante per loro", ha detto il presidente ucraino in un'intervista ai media ucraini. "Da parte nostra dobbiamo fare di tutto per porre fine allal'anno prossimo. Per via diplomatica. Questo è molto importante", ha poi argomentato, intervistato dalla Radio ucraina Suspilne. "Nessuno vuole la pace come noi. Il cambiamento nella politica degli Stati Uniti suggerisce che, secondo me, la- continua- Non so come.