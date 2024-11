Bergamonews.it - Villaggio di Natale, Salone del mobile, cioccolato e mostre: il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano ildial Piazzale degli Alpini, la Festa delin Piazza Cittadella (Alta), ildelalla Fiera e.Da annotare, inoltre, la sagra del gorgonzola al Piazzale degli Alpini, spettacoli per famiglie e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 16 e domenica 17 novembre.BERGAMOSABATO 16 NOVEMBRE– Al Piazzale degli Alpini torna il “di”– In Piazza Cittadella torna la “Festa del”– Sul Sentierone torna la “Fiera d’autunno”– Alla Fiera di Bergamo due-end con ildel– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico– Alla Galleria San Tomaso mostra dedicata a Egidio Lazzarini, Ugo Recchi e Mario Signori– Al Centro Culturale San Bartolomeo presentazione del libro “L’arcolaio delle fiabe”– Alla Pelandi lettura e condivisione di libri– Alla chiesa di Sant’Andrea concerto dell’Ensemble Locatelli– Cent’anni senza Puccini: alla Sala Piatti tante emozioni con la “Vie de Bohème”– Al Piazzale degli Alpini due-end con la sagra del gorgonzolaDOMENICA 17 NOVEMBRE– Al Piazzale degli Alpini torna il “di”– In Piazza Cittadella torna la “Festa del”– Sul Sentierone torna la “Fiera d’autunno”– Alla Fiera di Bergamo due-end con ildel– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– Festival violoncellistico, alla Sala Piatti concerto di Chiara Guidi e Francesco Guerri– Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico– Alla Galleria San Tomaso mostra dedicata a Egidio Lazzarini, Ugo Recchi e Mario Signori– Pandemonium Teatro: nel-end rassegne per adolescenti, adulti e bambini– Al Piazzale degli Alpini due-end con la sagra del gorgonzola