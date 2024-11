Ilrestodelcarlino.it - Ultimi ciak per la serie Netflix con Argentero: le riprese a Imola

, 16 novembre 2024 –giorni diin città per latv con protagonista Luca. La troupe che ormai da un mese si è stabilita in riva al Santerno, con quartier generale nel parco dell’Osservanza, ieri era in azione nel cuore del centro storico. E in particolare in piazza Matteotti. Nei giorni scorsi, leavevano invece interessato varie altre zone della città, tra cui l’Autodromo. Ed è stato lo stessoa postare sui social un breve video in bianco e nero, girato dai box, nel quale si vede un’auto lasciarsi alle spalle la Rivazza per imboccare il rettilineo di arrivo del circuito. Del resto, lain sei puntate prodotta dalla società Groenlandia per, in uscita nel 2025, è incentrata sul mondo dei motori. E nello specifico sul campionato italiano Gran turismo, manifestazione che ha fatto tappa all’Enzo e Dino Ferrari tra fine maggio e inizio giugno, durante il primo dei due Aci racing weekend stagionali.