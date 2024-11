Ilfattoquotidiano.it - Tu sì que vales 2024 incorona il vincitore in diretta: chi sono i finalisti, il montepremi e come votare

Stasera, indal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, in onda in prima serata su Canale 5 la Finalissima di “Tu si que”.16 gli artisti che grazie alle loro esibizioniriusciti a stupire il pubblico, capitanato da Sabrina Ferilli, e a conquistare la giuria (composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Gerry Scotti), approdando alla finale del talent. Uno di loro vincerà ildel valore di 100mila euro in gettoni d’oro.A decretarlo il pubblico da casa che vota tramite sms, dal sito web di Witty Tv, tramite app wittytv e app mediaset infinity, indicando o il codice o il nome dell’artista scelto annunciato dal trio di conduttori: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Naturalmente sarà anche nominato ildel circuito parallelo della scuderia di Gerry Scotti tra Domenico, Francesco e Vincenzo.