Traffico Roma del 16-11-2024 ore 18 | 30

Luceverdetrovati all’ascolto Buonasera perintenso code a tratti sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Cassia Veientana e Nomentana auto in fila per lavori poi sulla tangenziale Esselunga via del Foro Italico tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria Intanto il corteo partito nel primo pomeriggio da Piazza Vittorio Emanuele II raggiunto via Prenestina all’EUR è chiusa viale Europa tra viale Tupini e viale Pasteur per consentire lo svolgimento della festa del cioccolato per quanto riguarda il trasporto ferroviario sulla linea fl7Napoli fino a domani 17 novembre la circolazione dei treni è sospesa per i lavori tra Priverno e Minturno varie e cancellazioni per i treni regionali Intercity e Intercity notte bene da Massimo veschi è tutto dettagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito rum punto luceverde.