Skeleton Cdm PyeongChang 2024 | Margaglio chiude dodicesima

Valentinaha inaugurato la stagione di Coppa del Mondodicon un dodicesimo posto, ottenuto sul budello olimpico di, in Corea del Sud. L’azzurra ha disputato una seconda manche in crescendo, guadagnando cinque posizioni nella gara vinta da Amelia Coltman, che con una straordinaria rimonta dalla quindicesima posizione ha ottenuto la prima vittoria in carriera nel massimo circuito. La britannica ha chiuso davanti all’austriaca Janine Flock, seconda per otto centesimi dopo aver chiuso la prima manche in testa, e alla brasiliano Nicole Rocha Silveira, a 13 centesimi. Per quanto riguarda le altre azzurre in gara, Alessia Crippa 21esima a 1?37 di ritardo, mentre Alessandra Fumagalli ha chiuso 26esima a 4?64., CdmSportFace.