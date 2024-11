Terzotemponapoli.com - Sinner demolisce Ruud e vola in finale

Jannikè stato devastante stasera a Torino. In appena un’ora e nove minuti si sbarazza del povero Caspere guadagna ladel torneo ATP. Ad attenderlo lo statunitense Taylor Fritz che ha battuto il tedesco Alexander Zverev, secondo tennista più forte del mondo, per 6-3, 3-6, 7-6 al termine di una sfida combattuta sul filo del rasoio.domina il primo setJannikha vinto il primo set contro il norvegese Casper, numero 7 della classifica Atp, con il parziale di 6-1. L’azzurro parte subito molto forte, va sul 3-0, poi l’avversario riesce ad aggiudicarsi il quarto game. Anche nel quinto il norvegese mette in difficoltà Jannik, ma è troppo largo il divario tecnico ed atletico tra i due. Alla fine è il numero 1 del mondo a prevalere.inizia bene il secondo setIl secondo set è combattuto fino al quarto game.