Ilrestodelcarlino.it - RivieraBanca in trasferta a Livorno. Sfida ai veterani guidati da Banks

Dall’ Adriatico al Tirreno, oltre 300 km diper andare a trovare la Libertasin questa 12ª giornata di campionato. L’ultima, prima di una rigenerante e necessaria pausa di due settimane. Domani si gioca evuole continuare la striscia anche al PalaMacchia. Nella città natale di Sandro Dell’Agnello, i biancorossi troveranno una formazione reduce dall’oceanico successo su Pesaro, un 104-78 senza discussioni con i labronici già sul +32 all’intervallo. Attenzione però, perché proprio in questa partita si è manifestato in tutta la sua grandezza il pericolo pubblico numero uno, Adrian. Per lui 28 punti, 9 rimbalzi, 9 assist e 48 di valutazione. Straordinario. Non una sorpresa, per il curriculum da Serie A da protagonista che ha alle spalle. La carta d’identità dice 1986, ma su singola partitapuò ancora costeggiare una tripla – doppia in A2 oltre a segnare 15.