Ritorno in Serie A, Chiesa tra Inter e Milan: il nuovo blitz ribalta il derby

Il futuro dell’ex jolly della Juventus potrebbe essere ancora inA: il duello può cambiare le carte in tavolaL’avventura di Federicocon la maglia del Liverpool, almeno fino a questo momento, non è affatto decollata. Come evidenziato in più di una circostanza da Arne Slot, l’esterno offensivo è ancora indietro di condizione. Il minutaggio che l’ex allenatore del Feyenoord ha ritagliato al figlio d’arte, del resto, è assolutamente emblematico. 59 minuti in Carabao Cup contro il West Ham e uno scampolo di partita contro il. 77 minuti complessivi, poi il vuoto.tra, ilinfiamma la sfida: la risposta è già arrivata (LaPresse) – Calciomercato.itÈ proprio questo il motivo per il quale, in tempi e in modi diversi, alcuni tifosi del Liverpool hanno cominciato adrogarsi sulla reale bontà dell’operazione messa a segno dai Reds in estate.