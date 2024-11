.com - Promozione / Il Moie cade in casa, al Pierucci 0-2 per il Lunano

Doppietta di Pagliardini, un gol per tempo di cui uno su calcio di rigore. Per gli ospiti anche un palo su tiro di Zazzeroni, 16 novembre 2024 – Al ‘’ finisce 0-2.La Polisportivasbanca indelVallesina al termine di un match in cui gli ospiti sono stati in grado di determinazione e forza di qualità, mentre la squadra dinon è riuscita a trovare il giusto equilibrio per fare risultato.Primo tempo decisamente equilibrato: da una parte e dall’altra è evidente la voglia di fare bene ma nessuna delle due riesce propriamente ad imporsi.Il, privo di Nacciarriti e Sassaroli, prova a creare sfruttando le qualità dei suoi, su tutti Nardone e Pieralisi. L’undici di mister Rossi, tuttavia, non riesce ad essere incisivo.A sbloccare la gara al 40’ del primo tempo è Pagliardini che porta ilin vantaggio da calcio di rigore.