Papa ai giovani | non perdete la speranza

13.14 "Per favore, non perdere la capacità di sognare: quando un giovane perde questa capacità diventa un 'pensionato della vita'.Non siate pensionati della vita e non lasciatevi rubare la! Mai! Lanon delude mai".Così ilincontrando una delegazione del Consiglio Nazionale dei, che ha invitato a fare "rete" ma anche a fare "chiasso", ad "essere la voce di tutti, specialmente di chi non ha voce". "L'aumento di atti di violenza e di autolesionismo", ha aggiunto, "sono segni di un disagio preoccupante e complesso"