Ilrestodelcarlino.it - Oberdan Biagioni Da Zemanlandia al Titano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra le stelle di “,”ha brillato per un attimo, destinato a illuminare il campo quanto a sparire nel buio. "Non ho mai avuto paura di prendermi la responsabilità", diceva, fantasista romano dotato di tecnica sublime, ma che spesso faticava a trovare costanza. "Con Zeman era come un sogno, ma il sogno può anche diventare un incubo", ha ricordato più volte, parlando della sua esperienza nel Foggia di Serie A, stagione ’92-’93. Arrivato in Puglia nel pieno dell’era Zeman,ha vissuto un’esperienza unica, in una squadra che, pur con risorse limitate, era riuscita a sorprendere e affascinare. Giocava assieme a Seno, Di Biagio, Petrescu, Bresciani. "Zeman mi schierava da titolare, spesso con l’incarico di calciare i rigori. Era un onore", ha spiegato.