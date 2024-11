Ilfattoquotidiano.it - Meno sportelli, più potere: la desertificazione bancaria trasforma i clienti in soggetti deboli

La, ossia la chiusura progressiva die banche nelle città italiane, ha un impatto rilevante sulla diffusione dei casi di malafinanza. Attenzione: non intendo sostenere che la riduzione deglisia stata pianificata per favorire truffe e raggiri ai danni dei correntisti. Tuttavia, con il numero dibancari in costante calo (passati da circa 33.663 nel 2010 a 20.161 alla fine del 2023) e con le banche operative scese drasticamente da 792 a 468, questazione – come descritto in Io so e ho le prove – 10 anni dopo (Chiarelettere) – porta inevitabilmente a una concentrazione delnelle mani di poche banche presenti sul territorioLa, però, non si ferma alle banche e agli: anche il numero degli addetti è stato sfoltito nel corso degli anni.