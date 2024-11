Maternità surrogata lunedì 18 novembre diventa reato universale | cosa prevede la nuova legge e cosa cambia

Leggi su Dayitalianews.com

Ad ottobre era infuriata la polemica sul disegno diche dichiarava la, fortemente voluta dal Governo ed etichettato come “medievale” dalle opposizioni, ma da18dovrebbe essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diventeràdopo che il 4Sergio Mattarella lo ha firmato., quali sono le pene previste?L’iter era stato avviato a luglio dal Senato che aveva dato il via libera al disegno di, manello specifico? Laè vietata in Italia da oltre 20 anni, ma adesso è punibile anche se praticata all’estero. Le coppie che decidono di ricorrere allain altri paesi, e poi rientrano in Italia, rischiano da 3 mesi a 2 anni di carcere, oltre ad una multa che può andare da 600.