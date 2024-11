Terzotemponapoli.com - Luigi Garlando: “Calcio italiano, svolte e sfide”

, intervenuto a Radio Napoli Centrale, ha analizzato la recente evoluzione della Nazionale italiana sotto la guida di Luciano Spalletti. Dopo un Europeo deludente, in cui l’Italia aveva mostrato lacune sia dal punto di vista tattico che caratteriale,riconosce che il commissario tecnico ha iniziato a imboccare una strada promettente. L’obiettivo è chiaramente quello di ricostruire un’identità di gioco solida e competitiva per rilanciare la squadra ai massimi livelli internazionali.Napoli: un cantiere in evoluzionePassando al Napoli,definisce la squadra partenopea un “cantiere aperto”. Sebbene ci siano sprazzi di qualità, manca ancora un gioco completo che garantisca continuità e solidità. Tuttavia, l’assenza di impegni europei potrebbe rappresentare un grande vantaggio: l’allenatore avrà più tempo per lavorare sui dettagli tattici e migliorare l’intesa tra i giocatori.