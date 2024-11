Noinotizie.it - Lizzano: l’amara terra di La Fratta Mostra fotografica

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito il comunicato, corredato da foto:Da sabato 16 novembre a domenica 1 dicembre, tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.00, nella galleria Le Nicchie in corso Vittorio Emanuele 82 a(Taranto), si terrà la“Amara” con le foto di Carmine La.E’ l’ennesimo contributo che uno dei più noti fotografi pugliesi rivolge alla sua. L’evento si fa ancora più interessante se pensiamo che l’autore dei ritratti in esposizione, realizza poche mostre, il più delle volte proprio nella provincia ionica, per lui spesso fonte di ispirazione. Pensiamo alle masserie, alle campagne, ai soggetti, agli elementi umani da lui realizzati per fornire a chi si trova al cospetto della galleria di suoi manufatti, spunti di riflessione ed elementi sempre nuovi e interessanti.Fra i primi scatti che circolano alla vigilia dellache sarà inaugurata sabato 16 novembre alle 18.