Oasport.it - LIVE Tyson-Paul in DIRETTA: inizia la sfida di Iron Mike! 31 anni di differenza…

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.30 Attenzione perché Jakenon va considerato uno youtuber, ma un pugile a tutti gli effetti. Da cinqueè un professionista: nei cruiser ha sin qui collezionato 10 successi ed una sconfitta contro Tommy Fury, fratello d’arte.5.29 In carrieraha ottenuto 50 vittorie (di cui 44 per KO) e 6 sconfitte (5 KO).5.28non combatteva un match ufficiale dal giugno 2005, quando fu sconfitto da Kevin McBride.5.27non sale sul ring dall’esibizione del novembre 2020 contro Roy Jones Jr. Quello odierno tuttavia viene considerato un match ufficiale a tutti gli effetti.5.24 Ci sono ben 31di differenza trae Jake. 58 contro 27.Sembra una follia, ma nulla è impossibile per.05.15 Termina anche l’ultimo appuntamento che ci divide da