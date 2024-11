Oasport.it - LIVE Sinner-Ruud 6-1, 6-2, ATP Finals 2024 in DIRETTA: il n.1 demolisce il malcapitato norvegese

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.59 Francamente è difficile giocare meglio di come lo ha fattoquesta sera.21.58ha servito la prima ad una velocità media di 201 km/h, con punta di 211 km/h. 157 km/h invece la media della seconda.21.57 Il n.1 al mondo ha realizzato 22 vincenti a fronte di 12 errori gratuiti. Saldo negativo per: 10-20.21.56 9 ace per, 1 per. L’azzurro ha servito il 59% di prime di servizio, ottenendo l’81% dei punti. 63% la resa con la seconda.con la seconda ha strappato appena 4 punti su 17.(24%).21.55 Domaniproverà a diventare il primo italiano a vincere le ATP.21.54 La finale con Tylor Fritz sarà domani alle ore 18.00.21.53 Il match è durato un’ora e 9 minuti. Punteggio finale: 6-1, 6-2.21.53 Stasera abbiamo ammirato una delle migliori versioni di