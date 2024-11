Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta in DIRETTA: segnali positivi da Curtis e Quadarella, fuori Pilato e Ragaini. Alle 18.00 il via della sessione serale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. Appuntamento18.00 per ladell’ultima giornata dei2024.12.20 Non sono mancate le sorprese in negativo. La più rumorosa forse è l’esclusione di Alessandrodalla finale A dei 200 stile libero, ultimo atto che ha rischiato di non vedere anche Carlos D’Ambrosio, qualificatosi per il rottocuffia.anche Benedettanei 200 rana: la ranista pugliese ha voluto testarsi nella distanza doppia, ma ancora manca qualcosa per affinarsi anche nelle otto vasche.12.17 Si chiude qui lamattutina dell’ultima giornata di quest’edizione dei. La maggior parte dei big non ha deluso e si è qualificata in scioltezza: bene Saranei 50 stile, Lorenzo Mora nei 200 dorso, Francesca Fangio nei 200 rana, Filippo Megli nei 200 stile e Simonanei 400 stile libero.