Gaeta.it - La nascita di Anna Lou segna una nuova era nel borgo di Leguigno-Cortogno in Appennino

Facebook WhatsAppTwitter Nel piccolodi, situato nell’Reggiano, un evento straordinario ha riportato la vita in un luogo che aveva visto l’ultimapiù di ottant’anni fa.Lou, la figlia di Valentina Ruozi e Matteo Ribecco, è venuta al mondo il 3 novembre scorso, rompendo un incantesimo che durava dal 1951. La presenza diLou non solo rappresenta un atto simbolico di ri, ma riafferma anche il legame profondo tra tradizione e modernità in un contesto rurale d’eccezione.Ildi: un luogo carico di storiaè un anticoche ha attraversato la storia con vissuti e tradizioni uniche. Negli anni, il piccolo centro abitato ha visto un declino significativo, determinato dalla partenza degli abitanti e dall’assenza di nuove generazioni.