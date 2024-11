Nerdpool.it - Jurassic World: Rebirth, ecco una foto dal nuovo film della saga

La Zora Bennett di Scarlett Johansson va a caccia di dinosauri nella natura selvaggia in una nuova immagine ufficiale di. Laarriva per gentile concessionerivista Empire, nell’ambito del numero di anteprima del 2025. Mostra Zora che attraversa l’erba con una pistola in mano; in base all’espressione del viso, potrebbe guardare un dinosauro fuori campo.Anche il regista di, Gareth Edwards, ha fatto luce sul personaggio di Zora: “Sta cercando un senso nella sua vita dopo aver lasciato l’esercito. E arriva questa opportunità in cui dopo di essa fondamentalmente non dovrà più lavorare. Ma attraverso questo viaggio, inizia a mettere in discussione i diritti e i difetti etici di ciò che stanno facendo”.è ambientato una manciata di anni dopoDominion del 2022 e rappresenta un mondo in cui i dinosauri vivono in aree selezionateTerra.