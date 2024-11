Il rossetto nude | tendenza autentica di stagione

Leggi su .com

Life&People.it Il concetto di quiet luxury, emerso come una delle tendenze di stile più influenti negli ultimi anni, si è diffuso anche nel mondo beauty, portando ilal centro della scena. Questa colorazione, apprezzata per la sua raffinatezza ed eleganza, incarna perfettamente il concetto di lusso discreto: non è appariscente, ma esalta la bellezza naturale in modo sofisticato e senza eccessi.diNellaAutunno Inverno, ilè tornato ad essere il protagonista del beauty. In passerella tanti brand: da Alberta Ferretti ad Armani, da Roberto Cavalli a Marni hanno optato per un make-up labbrao effetto naturale. Labeauty prevede l’apparente assenza di trucco, ed una particolare attenzione alla cura della pelle.