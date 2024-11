Ilrestodelcarlino.it - Il caso di via Zoccoli a Bologna, summit con Bignami: "Lavori in tempi rapidi"

, 16 novembre 2024 – "I residenti di viami hanno evidenziato le loro preoccupazioni, soprattutto sulla messa in sicurezza del canale. Ho cercato di fornire risposte sull’iter procedurale che viene assunto in concomitanza di questi eventi, mi hanno chiesto". Galeazzo(FdI), viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, racconta il suo incontro di ieri pomeriggio con i cittadini che abitano in via, via adiacente ad Andrea Costa colpita in modo violento e distruttivo dall’alluvione della notte tra il 19 e il 20 ottobre. Al centro della chiacchierata di ieri, quindi, sia il tombamento del canale (che dovrebbe essere eseguito dal Comune, d’intesa con la Regione che ha la competenza sul torrente), sia la natura giuridica del famoso muretto – di cui Palazzo d’Accursio, che lo ha già etichettato come privato, ne acquisirà probabilmente gratuitamente per poi dividere le spese di manutenzione con la parte confinante.